Bayram ikramiyesi yüzde 80 eridi

Türkiye Emekliler Derneğinden (TÜED), yaptığı yazılı açıklamada, bayram ikramiyesinin yıllar süren mücadele sonucunda alınabildiğini, bayram ikramiyesinin ilk 2018’de yılda iki kez bin lira olarak ödenmeye başlandığını anlattı.

O dönem verilen ikramiye ile 5,20 gram altın alınabildiğini aktaran Tangören, bu yıl ödenen bayram ikramiyesiyle sadece 1,26 gram altın alınabildiğini kaydetti. Tangören, “Yani bayram ikramiyesinin 6 yıl içerisindeki reel alım gücü kaybı yaklaşık 4 gram altın değerinde. Emekli bayram ikramiyesinin reel alım gücü, altın karşısında yüzde 80 eridi. Bir başka ifadeyle, eğer ikramiyelerimiz alım gücünü korumuş olsaydı bu bayram her emekli 12 bin 340 TL ikramiye almış olacaktı. Bayram ikramiyelerimiz enflasyon karşısında ciddi oranda erimiş, reel alım gücünü kaybetmiştir. Geçmişte bir kurbanlık alınabilen bayram ikramiyesiyle bugün sadece 4 kilo et veya 3 kilo baklava alınabiliyorsa ortada büyük bir sorun var demektir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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