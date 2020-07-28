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31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

BDDK yeni normalleşme kararlarını açıkladı

28 Temmuz 2020, Salı 12:14
BDDK, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, nisan ayında bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 1'i ile sınırlandırılmasına karar vermişti.

Kurul, mayıs ayında da bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasını uygun görmüştü.

TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen Kurul, mayıs ayında sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmişti. Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşlar söz konusu sınırlamadan muaf tutulmuştu.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL ERİŞİMİNİ SINIRLAYAN DÜZENLEMEDE ESNEKLİK

BDDK, 28 Temmuz 2020 tarihli 9109 sayılı Kurul kararıyla, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladı.

Buna göre YMSK'lar için getirilen muafiyete ilave olarak, yalnızca yurt içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurt içi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

NTV

Etiketler: BDDK, normalleşme, karar
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