Benzine yine zam

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı.

İndirimle birlikte Ankara’da ortalama 5,62 liradan satılan benzin 5,55 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5,53’ten 5,60 liraya İzmir’de 5,63’ten 5,70 liraya yükseldi. Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti. Motorinin litresi Ankara’da 5,74; İstanbul’da 5,67; İzmir’de ise 5,75 liradan satılıyor.

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