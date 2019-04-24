Borç stoku 1.16 trilyon

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Mart 2019 itibarıyla 1 trilyon 162,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında,”Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 1.162,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 592,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 569,7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir. Kamuoyuna duyurulur.” denildi.

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