Borçlar artıyor, çiftçi azalıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın uyguladığı yanlış tarım politikaları sonucunda, 2009 yılından 2021 yılının Haziran ayına kadar geçen süreçte, SGK’ya kayıtlı aktif çiftçi(4b) sayısı 1 milyon 16 bin 692 kişiden 551 bin 610 kişiye gerileyerek 465 bin 82 kişilik bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Gürer, SGK’ya kayıtlı aktif çiftçi(4b) sayısında gerçekleşen 465 bin 82 kişilik gerilemenin yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre çiftçi sayısında 700 bin kişilik azalma meydana geldiğini ifade etti. Gürer, “Ziraat Odası’nın kayıtlı 4 milyon üye rakamı ele alındığında ise odaya kayıtlı 2 milyon çiftçinin çiftçilikten uzaklaştığı görülmektedir. Tarım sektöründe yaşanan sorunların bir diğer göstergesi de son on yılda, ülkemizin 3 milyon 205 bin hektar tarım alanı ve 3 milyon 782 bin işlenen tarım alanını kaybetmiş olmasıdır” dedi.

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