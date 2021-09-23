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24 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Borcunu ödeyemeyenler ikiye katlandı

23 Eylül 2021, Perşembe 23:54
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı.

Kredilerin yasal takibe düşme sürelerinin uzatılmasına ve pandemi döneminde getirilen yapılandırma imkanlarına rağmen, borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısındaki artış dikkat çekti. Buna göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 741 bin kişiye yükseldi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 267 bin kişi oldu. Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 143 artışla 597 bin kişiye yükseldi. Temmuz sonu itibarıyla toplamda 3 milyon 644 bin vatandaş yasal takipte bulunuyor.

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