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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Brent petrolün fiyatı düştü

10 Mart 2022, Perşembe 10:30
Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 113 dolar oldu.

Dün 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN ÇAĞRI

Fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

NTV

Etiketler: brent petrol, fiyat
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