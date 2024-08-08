"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Bu gidişle düzelme olmaz

08 Ağustos 2024, Perşembe 22:05
Artvin Hopa ve Arhavi’de vatandaşlar, emekli maaşlarına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösterdi.

Cemil Eremci “Ne diyeyim memnun değiliz yüzde 25 zamla ne yapabiliriz? Marketlere gidiyoruz bir şey alamıyoruz, kiradayız ve hiç memnun değiliz. Bu gidişle düzelme olmaz, altında dolarda fırladı ve kemer sıkma politikasına devam ediyoruz, emekli öldü” dedi. Sayım Bülent Özbaş “Biz emekliyiz ama emekli parasıyla geçinemiyoruz ve 2 bin 500 lira neyi kurtarır ve zamlar olmazsa piyasa yerinde dursa o 2 bin 500 lira fevkalade kurtarır ama Allah’ın her saatinde zam oluyor” diye konuştu. Hopalı vatandaş, “Zam yapıyorlar diğer taraftan zam yapıyorlar ben yine bakkala gidemeyeceğim. Tamam, bana zam verdi 12 bin lira ama geçmişte çarşıya giderdim alışverişe cebimde de para kalırdı. Şimdi ise durumlar çok kötü ve günah bu durumumuz. İnsanların ne suçu var? Çalışıyorlar koşuşturuyorlar ama aldıkları maaşlarla yetinemiyorlar.”

Artvin - Anka

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliyi dilenci gibi görmekten vazgeçin

    İşkenceciler hesap vermeli

    Müdahillik başvurusu nihayet yapıldı

    Kayseri’yi terk ettiler

    Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

    İktidar israfa doymuyor

    Askeri yönetime hayır

    Instagram yasağına dava

    UCM’nin İsrail’i yargılama yetkisi var

    Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    ABD, İsrail'i savunmak için alarma geçti

    Engelleme ile milyonlarca kullanıcı cezalandırılıyor

    Ekonomide alarm zilleri

    Pahalılığı neye göre ayarlıyorsun?

    Yardımlar dağıtılmıyor, pazarlarda satılıyor

    '4 bin lira engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz'

    Gazze’de insani felaket endişe veriyor

    Depremzedeler toz içinde yaşıyor

    İran misillemesine karşı ABD yardım etmeye çok istekli

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    İsmail Heniyye yaşıyor, lâkin İran vuruldu…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bağdat Paktı ihya edilmeli
    Faruk ÇAKIR

    “Hukuk” kapatıldı, itiraz ettik mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâlelerin Osmanlıca yazılması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Acâib bir âlemden hakikî haberler
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir sözü kaynağı bilinmedikçe hadis diye nakletmek doğru olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Haydi sen de bir dilenci öldür!
    İbrahim ERSOYLU

    Ahlâkî buhran karşısında Nur Talebeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.