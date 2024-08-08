Artvin Hopa ve Arhavi’de vatandaşlar, emekli maaşlarına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösterdi.

Cemil Eremci “Ne diyeyim memnun değiliz yüzde 25 zamla ne yapabiliriz? Marketlere gidiyoruz bir şey alamıyoruz, kiradayız ve hiç memnun değiliz. Bu gidişle düzelme olmaz, altında dolarda fırladı ve kemer sıkma politikasına devam ediyoruz, emekli öldü” dedi. Sayım Bülent Özbaş “Biz emekliyiz ama emekli parasıyla geçinemiyoruz ve 2 bin 500 lira neyi kurtarır ve zamlar olmazsa piyasa yerinde dursa o 2 bin 500 lira fevkalade kurtarır ama Allah’ın her saatinde zam oluyor” diye konuştu. Hopalı vatandaş, “Zam yapıyorlar diğer taraftan zam yapıyorlar ben yine bakkala gidemeyeceğim. Tamam, bana zam verdi 12 bin lira ama geçmişte çarşıya giderdim alışverişe cebimde de para kalırdı. Şimdi ise durumlar çok kötü ve günah bu durumumuz. İnsanların ne suçu var? Çalışıyorlar koşuşturuyorlar ama aldıkları maaşlarla yetinemiyorlar.”

Artvin - Anka