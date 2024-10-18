Bu gidişle ineklerin çoğu kesilir

Edirne Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

6 aydır üreticinin çiğ inek sütü satış fiyatına zam yapılmadığını belirten Suiçmez, üretimin devam etmesi için sütün litre satış fiyatının 19,5 lira olması gerektiğini söyledi. Suiçmez, şunları kaydetti: “Vakit kaybetmeden Ulusal Süt Konseyi’ni Edirne’den toplantıya çağırıyoruz. Acilen bir litre sütün fiyatı 19,5 lira olması lazım ki, bizim üreticimiz para kazansın, ‘Ben bu hayvancılığı yapacağım’ desin. Kış ayına girmek üzere bu ineklerin çoğu kesilir, bu insanlar üretimden çekilir, bunu da hiç kimse engelleyemez. Hiç kimse zararına çalışamaz. Her ineğin o işletmeye 335 lira maliyeti var. Bu 335 lirayı çıkarabilmesi için bu inek size her gün 22,3 süt vermek zorunda. Biz 15 liradan süt parası ödedik biz, yine de 15 liradan ödeyeceğiz bu ay, bütün imkanlarımızı zorluyoruz. 22,3 süt verirse o hayvan sadece kendini bakıyor.

Edirne - Anka