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8 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

''Bu hükümet ekonomiyi düzeltemez''

08 Mayıs 2022, Pazar
Metropoll Araştırma Şirketi son anketine göre halkın yüzde 66,2’si hükümetin ekonomiyi düzeltemeyeceğini düşünüyor.

Metropoll Araştırma Şirketi son anketinde seçmenlerin 2/3’ünün seçime kadar hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğini düşünmüyor. Metropoll Araştırma Şirketi son anketinde seçmenlerin üçte ikisinin seçime kadar hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğini düşünmüyor. TÜİK’e göre, yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak açıkladı. Geçen sene yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Yüzde 59 inanmıyor

Ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların ardından MetroPOLL Araştırma, ‘Hükümet ekonomiyi düzeltebilir mi?’ anketi yaptı. Anketin sonuçlarını Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı. Ankete katılanların yüzde 66,2’si hükümetin seçime kadar ekonomiyi düzeltebileceğine inanmadığı açıklandı. MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden altısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözebileceğine inanmıyor. Ankete katılanların yüzde 59’u Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözeceğine inanmazken yüzde 39’luk azınlık çözebileceğine inanıyor. 

Etiketler: hükümet, ekonomi
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