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Bu şartlarda çiftçilik yapılmaz

17 Mayıs 2019, Cuma 23:48
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tohumda, yemde, gübrede, elektrikte, ziraÎ ilÂç fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirterek, ‘’Bu fiyatlarla üretim kolay değil” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 27. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Otel’de başladı.

Açılışta konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın enerji ile en stratejik sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, “Ne yapıp edip çiftçimizi tarlada tutmalıyız. Tohumda, yemde, gübrede, elektrikte, zirai ilaç fiyatlarında büyük artışlar oldu. Bazı girdilerde yıllık artış oranı yüzde 115’i aştı. Artan girdi fiyatları karşısında üreticilerimiz her geçen gün zorlanıyor. Enflasyonun sorumlusunun çiftçi olmadığı gün gibi ortada. Bu girdi fiyatlarıyla, faizlerle, enflasyonla, ithalat izinleriyle, alım fiyatlarıyla üretim kolay değil. Çiftçimizin sorunlarını çözemezsek, gıda fiyatlarını daha çok konuşuruz. “ dedi. Bayraktar, gübre ve yemde sıfırlanan katma değer vergisi (KDV) oranlarının çiftçiye yansımadığını ve konunun takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Biz, gübre ve yem dışındaki girdilerde KDV oranı kadar bir miktarın çiftçimize destek olarak verilmesini talep ediyoruz. Desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Tarımda kullanılan elektrikte fon ve TRT payı kaldırılmalıdır.” diye konuştu.

Çiftçilerin borcu 110 milyar lirayı aştı

Tabiî afetler, hastalık ve zararlılar nedeniyle yeterli üretim yapamayan çiftçilerin borçlarının biriktiğine dikkati çeken Bayraktar, “Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borcu 110 milyar lirayı aştı. Çiftçi borçlarına yönelik yapılandırma idarî takipteki borçlar ile diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarını kapsamadı. Çiftçimizin kredi borçlarının yaklaşık yüzde 37’si Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri dışındaki bankalara aittir. Ayrıca çiftçimiz takibe düşmemek için Ziraat Bankasına olan borçlarını cari faiz üzerinden yapılandırmıştır. Bütün bu sorunlara bir çözüm bulunması gerekir. Çiftçimiz, üretimi sürdüremez ve tarımdan koparsa ülkemizin gıda güvencesi de tehlikeye girer.” ifadesini kullandı.

Etiketler: tzob, şemsi bayraktar
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