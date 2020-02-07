Bu yılki malî sınırlar belirlendi

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tesbit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Parasal Sınırlar ve Oranları ihtiva eden Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 990 lira ile 729 bin 400 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilâtı ve Cumhurbaşkanlığı’na yönelik olacak. Özel bütçeli idareler için avans sınırları 1900 lira ile 1 milyon 374 bin lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak. AA

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.