'Buğday kurudu, fiyatlar yükselecek'

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Buğday üretiminin yarısının gerçekleştiği iki bölge kurudu, fiyatların yükseleceği kesin” dedi.

Yağış miktarındaki azalmanın 40’tan fazla şehirde kuraklığa sebep olduğunu söyleyen tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da çok ciddî sorun var” dedi. Güneydoğu Anadolu’da buğday, arpa, kırmızı mercimek veriminde yüzde 20 ile yüzde 80 oranında zarar olduğunu söyleyen Yıldırım, “Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’nda kıraç alanlarda buğday verimi dekara 40 kiloya kadar düştü. Normal şartlarda en az 200 kilo alınıyor. Hiç biçilemeyen, biçerdöver yerine hayvanların salındığı tarlalar var” ifadelerini kullandı. Sözcü’ye konuşan Yıldırım, bu durumun tüketici açısından anlamını şöyle açıkladı:“Güneydoğu Anadolu’nun buğday üretimindeki payı yüzde 14, İç Anadolu’nun üretimdeki payı yüzde 38… Yani, buğday üretiminin yarısının gerçekleştiği iki bölge kurudu. Buğday, arpa, mercimek ve nohuttaki verim düşüklüğü daha fazla ithalat yapılmasını zorunlu kılıyor. İthalatın ucuz olmadığını, pandemi kısıtlamaları nedeniyle tedarikin daha da zor olduğunu dikkate alırsak, fiyatların yükseleceği kesin.”

Hayvan yemi oluyor

İnsanın yiyeceği ekmeğin buğdayının, hayvanlara yem olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Ben 25 yıldır tarım yazıyorum, arpa fiyatı ilk kez buğday fiyatını geçti. Şu anda piyasada arpanın tonu 2 bin 700 lira, buğday 2 bin 400 lira… Bu nedenle, yem sanayicileri insanların yiyeceği ekmeklik buğdayı almaya başladılar. Çünkü buğday arpadan daha ucuz hale geldi. İnsanın yiyeceği ekmeğin buğdayı, hayvanlara yem oluyor!” diye konuştu.