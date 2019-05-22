Buğday, yatırımcısını üzdü

Emtia piyasasında buğday, hem aylık hem de yıllık bazda en fazla kaybettiren ürün olarak yatırımcısını üzdü.

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, Nisan ayında emtia grubu araçlarının 5’i kazandırırken 13’ü kaybettirdi. Küresel büyümeye yönelik endişeler emtia piyasasında işlem gören ürünlerin değer kaybetmesine sebep oldu. Nisan ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün yüzde 6,3 ile buğday oldu. Küresel buğday üretiminin artış göstereceğine yönelik beklentiler buğday fiyatlarının düşmesine yol açtı. Buğday’ı yüzde 5,7 ile nikel, yüzde 4,9 ile alüminyum, yüzde 4,1 ile kurşun, yüzde 3,4 ile soya fasulyesi, yüzde 3,2 ile doğalgaz, yüzde 1,8 ile çinko, yüzde 1,5 ile şeker, yüzde 1,4 ile kahve, yüzde 1,2 ile gümüş, yüzde 1 ile pamuk, yüzde 0,9 ile bakır, yüzde 0,6 ile altın oldu. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 6,2 ile Brent petrol oldu. Polonya, Almanya ve Slovakya’nın Rusya boru hattıyla petrol alımını düşük kalite gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu açıklaması, Brent petrol fiyatlarını Nisan ayında yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

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