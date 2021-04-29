Tam kapanma döneminin mağduru yine sağlık ve sosyal hizmet çalışanları oldu.

Açıklanan genelge ile kreşler ve okul öncesi eğitim kurumları kapanınca ve bakıcılar kapsam dışı tutulmayınca, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hem çocukları, hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için büyük bir mağduriyet oluştu.

Öz-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, bu durumun gözden kaçmadıysa eğer büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, tam kapanma başlamadan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağduriyetlerinin âcilen giderilmesini, idarî izin, bakıcı izni ya da bu duruma özel kurumlara yakın kreş, gündüz bakımevi seçeneklerinin devreye alınmasını istedi.

Ankara - Ahmet Terzi