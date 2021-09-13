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13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

13 Eylül 2021, Pazartesi 11:23
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, temmuzda hizmetler dengesi kaleminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler temmuzda 2 milyar 118 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 306 milyon dolar artışla 702 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler ise 19 milyon dolar azalışla 55 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

'AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 127 milyon dolardan 1 milyar 122 milyon dolara revize edildi.

Temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 93 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 1 milyar 774 milyon dolar ve diğer sektörler 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 467 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 84 milyon dolar olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili temmuzda bankalar 43 milyon dolar ve genel hükümet 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi.

AA

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