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Çay ihracatından elde edilen gelir açıklandı

14 Aralık 2019, Cumartesi 12:23
Türkiye'den bu yıl ocak-kasım döneminde 103 ülkeye yapılan 3 bin 537 ton çay ihracatı karşılığında 13 milyon 254 bin 601 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 103 ülkeye 13 milyon 254 bin 601 dolarlık çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-kasım döneminde 3 bin 537 ton çay ihracatı yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 364 ton olan çay ihracat miktarı yüzde 5, 12 milyon 163 bin 73 dolar olan ihracat geliri ise yüzde 9 arttı.

Belçika'ya çay ihracatı yüzde 91 arttı

Söz konusu dönemde yapılan çay ihracatında Belçika ilk sırayı aldı. Belçika'ya bin 320 ton çay ihraç edilerek, 4 milyon 903 bin 465 dolar gelir sağlandı.

Belçika'ya geçen yılın aynı döneminde 692 ton çay ihracatı karşılığında 3 milyon 165 bin 253 dolar gelir elde edilmişti. Böylece ülkeden Belçika'ya yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde de yüzde 55 arttı.

En çok çay ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Belçika'yı, 1 milyon 814 bin 576 dolarlık çay ihracatı ile Almanya ve 1 milyon 558 bin 872 dolarlık pay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.

Ocak-kasım döneminde geçen yıl 263 ton olan Almanya'ya yapılan çay ihracatı, bu yıl 360 tona çıktı. KKTC'ye yapılan çay ihracatı ise 245 tondan 290 tona yükseldi.

AA

Etiketler: çay, ihracat, gelir
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