Çelik sektörü zor döneme giriyor

Dünyanın en büyük altıncı çelik ihracatçısı konumundaki Türkiye, ABD ve AB'nin ithalat kotalarının ardından yaşadığı kayıpları telafi için yeni pazar arayışlarına girerken; AB'nin 1 Ekim'de uygulamaya koyacağı yeni kota sınırlamaları Türk çelik üreticilerine bir darbe daha vurabilir.

Türk çeliği, Türkiye ekonomisindeki durgunluğa bağlı olarak inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki küçülme nedeniyle iç pazarda zaten önemli daralma yaşıyor. İç pazardaki çelik tüketimi ilk yedi aylık verilere göre yüzde 31 daraldı. En önemli ihracat pazarlarından ABD’de de ilave gümrük vergisi sonrası %80’e yakın pazar kaybı yaşayan sektör, Avrupa Birliği’nin Şubat ayında getirdiği kota kısıtlamalarını da alternatif pazarlarla aşmaya çalışıyor. Ancak AB’nin kota artışlarını 1 Ekim itibarıyla daha da sınırlama kararı nedeniyle, Türk çelik sektörü ihracatın yanı sıra üretimde de daha sert düşüş riski ile karşı karşıya.

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