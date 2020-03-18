Cep kolonyaya talep patladı

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkan Mustafa Bircan, yaklaşık 50 yıldır kolonya ürettiklerini hatirlattı.

Bilim insanlarının yeni tip koronavirüse karşı 80 derece ve üzerindeki kolonyaların etkili olduğunu belirtmesi üzerine satışlarda çok ciddî artış yaşandığını vurgulayan Bircan, taleplere yetişmek için çalışan sayısını arttırdıklarını ifade etti. Bircan, “Satışlarda çok ciddî artış oldu. Şimdilik yurt dışı satışlarımızı askıya almış durumdayız” diye konuştu. Akşam ve hafta sonları mesai yaptıklarını anlatan Bircan, şöyle konuştu: “Herhangi bir zam yapmıyoruz, ama ham madde fiyatları bu şekilde olursa ne yaparız bilemiyorum. Vatandaşlarımız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kapasitemiz yılda 2 milyon litre. Bu süreçte haftalık 50 bin litreden fazla üretimimiz var. Cep tipi dediğimiz 80 mililitre kolonyalarda son günlerde çok ciddî talep patlaması var. Son 10 günün 5 gününü bunun üretimine ayırdık.”