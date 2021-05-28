Çiftçi perişan

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, çiftçi kuraklık sebebiyle adeta can çekişirken Tarım Bakanının, sorunlara çözüm bulmak yerine, farklı algı oluşturarak, her şeyi güllük gülistanlık gösterme çabasında olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, çiftçi kuraklık sebebiyle adeta can çekişirken Tarım Bakanının, sorunlara çözüm bulmak yerine, farklı algı oluşturarak, her şeyi güllük gülistanlık gösterme çabasında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli’nin buğdayda dekar başına 275 liralık destek sağlanacağını açıkladığını belirten Gürer, “Bu ülkenin Tarım ve Orman Bakanının, açıkladığı dekar desteğini ülkemizde alabilen çiftçi yok. AKP iktidarı, tarımı iyi yönetemediği için üretici kazanamıyor, vatandaş da pahalı ürün almaya mecbur bırakılıyor” dedi. Hububat ve bakliyatta açıklanan taban fiyatları ve TMO satış fiyatlarını değerlendiren Gürer, “Kendi çiftçisine maliyetin altında fiyatı reva gören TMO; ithalatta yabancı çiftçiye kesenin ağzını açıyor. Sonra getirip Türkiye’de piyasa dengelemeye kalkıp düşük fiyatla buğday satarak kamu zararı oluşturuyor, ardından da ‘Yurt dışına ihracat yapıyoruz’ diye hikâye anlatıyor” diye konuştu.

DESTEKLER YETERLİ DEĞİL

Verilen desteklerin karşılık bulmadığını ve müthiş bir gelir daralmasının olduğunu belirten Gürer, esnafın, çiftçinin ve vatandaşın yaşadığı sorunların Ankara’dan görünmediğini ifade etti. Türkiye’de etkisini gösteren kuraklığın 22 ilde şiddetli bir şekilde hissedildiğini belirten Gürer, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, kuraklık yaşanmayan Hatay’a giderek buğday hasadı yapmasını eleştirdi.

BAKAN, VERİM KAYBINI GİZLİYOR

Tarım Bakanı’nın dönüm başına 650 kilo verim alan bir çiftçinin tarlasına giderek, pek çok bölgede yaşanan kuraklık sebebiyle oluşan verim kaybını gizlemeye çalıştığını kaydeden Gürer, TÜİK’in verilerine göre kuru tarım yapılan alanlarda ortalama dönüm başına 270 kilo ürün alındığını, ülkenin yüzde 70’ini kapsayan kuru tarım alanları genelindebu yıl 140 ila 170 kilo aralığında verim elde edildiğini ve çok sayıda tarlaya kuraklık sebebiyle biçerdöver girecek ürünün dahi olmadığına dikkat çekti.