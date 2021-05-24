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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çiftçiler: Ankara'ya kadar gideceğiz

24 Mayıs 2021, Pazartesi 19:33
Sivas’ın Gürün ilçesindeki çiftçiler, zirai don olayından zarar gördüklerini belirterek devletten yardım beklediklerini açıkladı.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, “Destek almak için gerekirse Ankara’ya kadar gideceğiz” dedi.

İç Anadolu bölgesinde, 8-10 Mayıs 2021 tarihlerinde meydana gelen zirai don nedeniyle; Sivaslı çiftçilerin ürünleri büyük ölçüde zarar gördü. Arpa, buğday gibi ürünlerin yanı sıra; ceviz, dut, kayısı gibi birçok meyve ağacında yüzde 80 oranında hasar meydana geldi.

Tarla ve bahçelerde inceleme yapan Gürün Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Aktepe, çiftçilerin bu yıl çok zorda olduğunu bildirdi. Gürün İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, tüm köylerde muhtarlar ve çiftçiler ile araziye çıktıklarını belirten Hüseyin Aktepe, şöyle konuştu: “Arazide zarar tesbitleri yapıldı. Bu zararlar tahkim komisyonu tarafından görüşülecek. Kuraklığa ne destek verilecek? Belli bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi’ye borçları olan çiftçi borçları ertelenecek ama nasıl ertelenecek? Onun mevzuatı henüz daha açıklanmadı. Arpa, buğday ve meyve ağaçları büyük zarar gördü. Önümüzdeki hafta Sivas Valimiz Salih Ayhan ile görüşmeyi düşünüyoruz. Görüşürsek sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Gerekirse Sivas İl Koordinasyon Kurulu ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları ile birlikte Ankara’ya gideceğiz. Mücadele etmeye çalışacağız” 

Etiketler: çiftçiler, Ankara
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