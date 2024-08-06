"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

06 Ağustos 2024, Salı
İktidarın tarım politikaları, hasat zamanı çiftçinin mağduriyetini katladı. Yıl boyunca tarla ve bahçelerde harcadıkları emeğin karşılığını alamayan çiftçiler, tüccara ve bankalara mahkûm ediliyor.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Türkiye’nin dört bir yanında çiftçiler, artan girdi maliyetlerine rağmen düşük kalan alım fiyatlarına tepkili. Pek çok ürün için tarlalarda hasat zamanı çiftçinin isyanıyla geçiyor. Mazot, gübre, yem ve işçilik maliyetleri artsa da çiftçiler, ürünlerini bekledikleri fiyattan satamıyor. İklim krizinin etkisiyle artan kuraklık da çiftçilerin yaşadığı zorlukların katlanmasına sebep oluyor. Buğday, çay, fındık, karpuz, soğan, kayısı gibi tarım ürünlerinde çiftçiler, maliyetlerini dahi karşılayamıyor. İktidarın tarım politikaları çiftçiyi bankalara borçlu hale getirirken, gereken teşviği alamayan çiftçi de iktidardan alacaklı hale geldi. CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçları ve ödenmeyen teşviklerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

İktidardan alacaklılar

Gürer, çiftçilerin bankalara toplamda 699 milyar TL borcu bulunduğunu hatırlattı. Buna karşılık çiftçilerin son 10 yılda devletten alamadığı teşvik tutarı ise 808,5 milyar liraya ulaştı. Tarım Kanunu’na göre teşviklerin belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Gürer, “Tarım Kanunu’nda belirtilen şekilde gayrisafi millî hasılanın yüzde biri oranında bir destek verilmiş olsaydı, çiftçilere 808,5 milyar TL daha fazla ödeme yapılmış olacaktı. Bugün bu miktar, çiftçimizin bankalara olan borcundan daha fazladır” dedi. İktidarın tarım politikalarını eleştiren Gürer, “Çiftçilere toplam 1 trilyon 125 milyar TL ödeme yapılmalıydı. Bu süreçte çiftçilere toplamda sadece 316,8 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı. Çiftçiler bu durumdan dolayı 808,5 milyar TL AKP iktidarından alacaklıdır” diye konuştu.

Girdi arttı fiyat azaldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin açıkladığı girdi maliyet değişimlerine göre çiftçi bu yıl gübreyi geçen yıla göre yarı yarıya, mazotu ise 2 katı daha pahalı aldı. Mayıs ayında yıllık artış amonyum sülfat gübresi için yüzde 56,4, ÜRE gübresi için yüzde 35,6, amonyum nitrat gübresi için yüzde 32,2 oldu. Mazot fiyatları ise yıllık yüzde 109 artarak en fazla artan girdi maliyeti oldu. Buğday üreticileri de alım fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından düşürülmesine tepkili. TMO ton başına alım fiyatlarını makarnalık buğday için 10 bin lira, ekmeklik buğday için 9 bin 250 lira, arpa için 7 bin 250 lira olarak açıkladı. TMO’nun buğday alımları için yaptığı ödemeleri bir buçuk aylık vade ile alabilen çiftçi ise serbest piyasaya mecbur bırakıldı. Market raflarında 30-45 liraya satılan aşurelik buğday, tarlada 8 liradan alıcı bulamadı. Ürününü satabilen çiftçi ise maliyetini dahi karşılamakta zorlanıyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

    Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

    Üniversitelerde vahim tablo

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

    AYM kararları uygulanmalı

    AB Adalet Divanı

    Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez

    Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

    İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

    3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

    İngiltere'de tansiyon yükselmeye devam ediyor: 378 kişi gözaltına alındı

    Bangladeş ordusu: Geçiş hükümeti kurulacak

    AKP seçmeninin üçte biri kararsız

    Yasak uzadıkça zarar büyüyor

    İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

    Bangladeş'te göstericiler, Başbakanın resmi konutunu bastı

    Doğal gaz ''müjde''leri niye fiyatlara yansımıyor?

    Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK: 61.78; ENAG: 100.88

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye “demokrat” olabilseydi...
    Genel

    AYM kararları uygulanmalı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret”!
    Genel

    Üniversitelerde vahim tablo
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti
    Genel

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Şu Mehdiyet meselesi - 2
    İbrahim Aktaşcı

    Sen ye, torunun ödesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur ve mutluluğu yakalamak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.