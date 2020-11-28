'Çiftçinin borçları faizsiz yapılandırılmalı'

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz uzun vadeli yapılandırılmasını istedi.

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz uzun vadeli yapılandırılmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tokdemir, 2019 yılı verilerine göre çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2 milyon 260 bin çiftçinin bankalara yaklaşık 125 milyar, kooperatiflere ise 11 milyar liralık tarımsal kredi borcu bulunduğunu belirterek, “Bu borcun, salgın sürecinin de etkisiyle çok daha yukarılara çıkacağı aşikâr. Şayet ülke olarak tarımsal üretimimizi sürdürebilir kılmak istiyorsak salgın, kuraklık, doğal afetler gibi başkaca olağandışı süreçlerde ihtiyaç duyulacak gıdaya ve temel gıda hammaddesi olan tarımsal ürünlere erişimde sorun yaşamamak istiyorsak, ivedilikle üreticilerimizin sırtındaki ağır borç yükünü ortadan kaldırmak zorundayız” dedi.

Tokdemir, Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: “Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçların faizlerinin silinerek, borç anaparalarının yeniden yapılandırılması hususunda bir çalışma söz konusu mudur? Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez birliğinden ve Ziraat Bankasından aldıkları kredilerin ne kadarı icraya intikal etmiştir? Hükümetiniz veya bakanlığınızca çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması veya ertelenmesi konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?” is