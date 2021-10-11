Çiftçinin traktörü haczedilemesin

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta traktör olmak üzere çiftçilerin üretim yapabilmelerini direkt etkileyecek üretim faktörlerinin borçları sebebiyle haczedilmemesini istedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta traktör olmak üzere çiftçilerin üretim yapabilmelerini direkt etkileyecek üretim faktörlerinin borçları nedeniyle haczedilmemesi için Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, ülkemizde sayıları her geçen gün artan icralık durumdaki çiftçileri umutlandıran Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Ürününü değerinde satamayan, artan girdi maliyetleri sebebiyle de zor günler geçiren çiftçilerin korkulu rüyası olan ‘haciz’ sorununu, hazırladığı Kanun Teklifiyle Meclis gündemine getirildi.

Gürer’in hazırladığı Kanun Teklifine göre, çiftçilerin üretim yapabilmesini direkt etkileyecek üretim faktörlerinden olan traktör, üretimde kullandığı ekipman, büyük ve küçük baş hayvan ve tarlası; kamu ve özel bankalar, kurum, kuruluş, şahıs ve tarım kredi kooperatifine olan borçları sebebiyle haciz yolu kapatılacak. Gürer, kanunda tanımı bulunmayan çiftçinin kullandığı ekipmanların da haciz edilememesi için kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduğunu ifade etti.

80 MİLYAR TL BORÇ

Gürer, Kırsal alanlar ve köylerde bulunan nüfusun tarımdan uzaklaşmasının etkisiyle bu bölgelerde her geçen gün nüfus yoğunluklarının azaldığını, çiftçilerin bankaya olan borçlarının ise 147 milyar TL’yi bulurken, bankalar tarafından tarım kredisi takip hesaplarında izlenen stok müşteri sayısının 174 bin 280 olmasının, çiftçinin içinde bulunduğu durumu özetler nitelikte olduğunu kaydetti.