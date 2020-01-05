Çiftçiye verilen söz tutulmadı

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, iktidarın “Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısı devletten” vaadini yerine getirmediğini söyledi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, iktidar tarafından seçim süreçlerinde birçok kez dile getirilmesine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen “Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısı devletten” vaadi hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın cevaplaması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

Verilen söz neden tutulmuyor?

14 Ekim 2016 tarihinde İzmir’de Millî Tarım Projesi Lansmanı’nda Yeni Tarımsal Teşvik Paketini açıklayan dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın çiftçilerimize verdiği sözlerden birinin de “Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısı devletten” diyerek çiftçilerimize vaatte bulunulduğu, bu sözün söz seçim süreçlerinde de birçok kez dile getirilmesine rağmen neden gerçekleşmediğini söyleyen Tokdemir şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce dönemin Başbakanı, şimdiki İzmir AKP Milletvekili Sayın Binali Yıldırım tarafından çiftçilerimize, mazotun yarısı devletten sözü maalesef askıda kalmıştır. Bu vaadin iktidar tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmediği görülmektedir. Bu konuda çiftçilerimizin mağduriyeti devam etmekte olup vermiş olduğunuz bu vaadi gerçekleştirmek için hükümet olarak bir çalışmanız var mıdır?”

Ankara - Ahmet Terzi