"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Çiftçiye verilen söz tutulmadı

05 Ocak 2020, Pazar 23:24
CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, iktidarın “Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısı devletten” vaadini yerine getirmediğini söyledi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, iktidar tarafından seçim süreçlerinde birçok kez dile getirilmesine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen “Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısı devletten” vaadi hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın cevaplaması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

Verilen söz neden tutulmuyor?

14 Ekim 2016 tarihinde İzmir’de Millî Tarım Projesi Lansmanı’nda Yeni Tarımsal Teşvik Paketini açıklayan dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın çiftçilerimize verdiği sözlerden birinin de “Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısı devletten” diyerek çiftçilerimize vaatte bulunulduğu, bu sözün söz seçim süreçlerinde de birçok kez dile getirilmesine rağmen neden gerçekleşmediğini söyleyen Tokdemir şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce dönemin Başbakanı, şimdiki İzmir AKP Milletvekili Sayın Binali Yıldırım tarafından çiftçilerimize, mazotun yarısı devletten sözü maalesef askıda kalmıştır. Bu vaadin iktidar tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmediği görülmektedir. Bu konuda çiftçilerimizin mağduriyeti devam etmekte olup vermiş olduğunuz bu vaadi gerçekleştirmek için hükümet olarak bir çalışmanız var mıdır?” 

Ankara - Ahmet Terzi 

 

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağı devam edemez

    Halkın yarısı hayır diyor

    Eyüp Sultan’ın izinde Medine’den İstanbul’a

    Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler kalksın

    Demokratlar birlik olsun

    Çiftçiye verilen söz tutulmadı

    ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi

    ABD-İran gerginliğine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    İran: Askeri karşılık verilecek

    Ortadoğu diken üstünde!

    Sarıkamış Şehitleri dualarla yadediliyor...

    Mersin'e 'kırmızı kod'lu uyarı!

    Şehit Fethi Sekin kabri başında dualarla hatırlandı

    İngiltere: ABD'yi anlıyoruz

    İşte Türkiye genelinde en çok kullanılan isimler

    'Barış düşmanı Hafter güçlerinin saldırısını şiddetle kınıyoruz'

    Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı

    Sorunlar diplomasi ile çözülmeli

    Dünya bir savaşı daha kaldıramaz

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adaleti beklerken ocaklar sönüyor!
    Genel

    Başörtüsü yasağı devam edemez
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Boş ver’ diyorlar da, kolay mı?
    Şükrü BULUT

    Türkiye Müslüman cemaatleri ve neoliberal tuzaklar…
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan nâhoş gelişmeler
    Genel

    Halkın yarısı hayır diyor
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan Çalışkan’ın dünya penceresi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman gözlüğüyle bakmak
    Mehmet KARA

    DP’nin kuruluşu ve “yanlış benzetme”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.