Çimento ve demir fiyatları uçuyor

Son bir yıl içinde çimento ve demir fiyatlarındaki artış, inşaat sektörünü durma noktasına getirdiği gibi bu yüksek artışların enflasyona olumsuz katkısı da artarak devam ediyor.

T24.com’de Aydın Ayaydın imzalı yazıda şöyle denildi: “Gerek inşaat sektörünün verileri, gerekse de resmi verileri incelediğimizde, her iki sektördeki fiyat artışlarının normal kabul edilemeyecek, olağanüstü artışlar olduğunu görüyoruz. Yapılan hesaplamalara göre, çimentodaki maliyetler yüzde 50 dolayında artmış olmasına rağmen fiyat artışı yüzde 200’lere dayandı. Üstelik inşaat maliyetindeki payı yüzde 12’lerde olan çimentonun girdilerinin tamamı yerli, ithal ara malı yok. “Çimento üreticilerinin büyük çoğunluğunun, Türkiye genelinde sanki birbirleri ile anlaşmış şekilde aynı zamanda ve aynı oranda fiyat artışı yaptıklarını görüyoruz. Ancak sektörün bu kararına aykırı fiyat artışını makul ölçüde yapan üreticiler de yok değil. Hatta bunlardan biri Bodrum’daki orman yangınlarında tüm araç gereçlerini yangın söndürmeye sevk eden çimento üreticisi. Hepsini tabii ki aynı kefeye koymuyorum, ama çoğunluk kartel oluşturarak piyasanın adeta kanını emiyor.”

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