Çin'e yılın ilk kirazı gönderildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Afyonkarahisar kirazının Çin'e ihracatının başlamasıyla umarım ki daha sonra başka tarım ürünleri de Çin piyasasına gidebilir. Bu ihracat, Çin piyasasında Türkiye'nin tarım ürünleri için çok önemli bir örnek oluşturabilir. Aynı şekilde çok kaliteli olduğu bilinen Afyonkarahisar mermeri de Çin piyasasında çok popüler olacaktır." dedi.

Deng, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Anadolu Kiraz Soğuk Hava Tesisleri önünde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, küçük bir konu gibi görünen kiraz ihracatının aslında çok büyük anlamının olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kiraz ihracatının milyonlarca çiftçi ve köylünün yaşam seviyesini etkilediğini belirten Deng, "İnanıyorum ki en kısa zaman içinde Çin, Afyonkarahisar'ın hatta bütün Türkiye'nin en önemli kiraz tüketicisi haline gelecektir. Kiraz konusunda attığımız bu önemli adım vesilesiyle, Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin başka alanlardaki ürünlerinin Çin'e ihracatı konusunda da önü tamamen açılacaktır." diye konuştu.