Dev petrol şirketlerinin karı yüzde 40 azaldı

Dünyanın halka açık en büyük 12 petrol firmasının toplam net karı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40,4 azalarak 63,9 milyar dolar oldu.

12 petrol firmasının bilançolarından derlenen verilere göre, henüz yıllık bilançosunu açıklamayan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco dışında, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un net kar ve gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı.

Söz konusu şirketlerin geçen yılki toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 40,4 düşerek 63,9 milyar dolara geriledi. Bu firmalar 2018'de 107,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca 12 petrol devinin 2018'de elde ettiği 1,41 trilyon dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 8,5 azalışla 1,29 trilyon dolara düştü.