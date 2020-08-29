"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Dijital pazarlama gelirleri arttırıyor

29 Ağustos 2020, Cumartesi 21:29
Boston Consulting Group (BCG) tarafından yapılan araştırmaya göre, dijital pazarlama yeteneklerini geliştiren işletmeler, gelirlerini yüzde 20 arttırırken, maliyetlerini yüzde 30 azaltabiliyor.

Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği “Veriye dayalı pazarlamadaki dönüşümle güçlü büyümeyi sağlama” araştırmasına göre, dijital pazarlama yeteneklerini geliştiren işletmeler, yüzde 20’lere kadar geli­r artışı ve maliyetlerde de yüzde 30’a varan tasarruflar elde edebiliyor. Araştırma aynı zamanda, kurum kültürü gelişiminin en az dijital pazarlama araçları kadar önemli olduğuna da işaret ediyor. Araştırmada kurum kültürünün ve insan faktörünün dijital pazarlama üzerindeki yüksek etkisi ortaya koyuluyor. Araştırma, veriye dayalı ileri teknolojilerin kullanımının dört ila altı haftada etki ettiğini gösteriyor. Reklâm verenler bu sayede hedef kitlelerine dokunan aksi yonlarını yüzde 50 oranında arttırabiliyorlar. Bu artış, işlem başına maliyette yüzde 44 oranında tasarruf ve reklâm harcamalarından elde edilen gelirde yüzde 33’e varan artış avantajı sunuyor. 

Dijital pazarlama ana strateji oldu

Şİrketler için dijital pazarlamanın artık alternatif değil ana strateji olduğuna dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Bu alanda yeterince uzmanlaşmak, farklı satış kanalları hakkında bilgi sahibi olmak ve yetkinlik alanını geliştirmek, ciddî ve derin bir bilgi birikimi gerektiriyor. Dijital pazarlamada başarılı stratejiler oluşturmak isteyen şirketler, kurum kültürlerine yatırım yaparken bu alanda yetkin insan kaynaklarına ulaşmak ve mevcut pazarlama takımına yeni yetenekler kazandırmak için çaba harcıyor. Yetişmiş insan kaynağı, şirketlere yüzde 20’lere varan ek kazançlar sağlıyor. Maliyetlerde ise yüzde 30’lara varan bir tasarruf sağlanabiliyor” dedi.   

Yalova - Recep Bozdağ

 

 

Etiketler: dijital pazarlama, gelir
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Sözleşmesi’ne itirazlar artıyor: Çare olamadı

    Rehavet zamanı değil

    Binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

    Halkın itimadı kaybediliyor

    Okullarda risk ortadan kalkmıyor

    'Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir'

    Almanya'da halk Kovid-19 önlemlerini protesto etti

    Eski İsveç Başbakanı: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 39 vefat daha

    Macron: Uygur Müslümanlarına baskıcı tutumu endişeyle izliyoruz

    Yeni adli yıl salı günü başlayacak

    Vuhan'da tüm okullar yeniden açılıyor

    Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 186 bine yaklaştı

    Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

    Ağrı'da 2 askerimiz şehit oldu

    Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama kararı

    BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı

    'İngiltere'de ikinci dalga nedeniyle 85 bin kişi ölebilir'

    'Aktif vaka sayısı bir ayda yüzde 50'den fazla arttı'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Düşmanı sık değişenin dostluğu
    Genel

    İstanbul Sözleşmesi’ne itirazlar artıyor: Çare olamadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müslüman ve Hristiyanlar arasında Bediüzzaman köprüsü
    Mehmet KARA

    Merkez sağda bütünleşme beklerken…
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış
    Abdurrahman AYDIN

    Şefkat tokatlarını çalıştıran düğmeler (2)
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Talihi yaver gitmeyenler
    Adnan NACİR

    Yerli ve Millî Neuralink: AKlink
    Cevat Çakır

    Risale-i Nur’da hocalar (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.