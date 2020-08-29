Dijital pazarlama gelirleri arttırıyor

Boston Consulting Group (BCG) tarafından yapılan araştırmaya göre, dijital pazarlama yeteneklerini geliştiren işletmeler, gelirlerini yüzde 20 arttırırken, maliyetlerini yüzde 30 azaltabiliyor.

Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği “Veriye dayalı pazarlamadaki dönüşümle güçlü büyümeyi sağlama” araştırmasına göre, dijital pazarlama yeteneklerini geliştiren işletmeler, yüzde 20’lere kadar geli­r artışı ve maliyetlerde de yüzde 30’a varan tasarruflar elde edebiliyor. Araştırma aynı zamanda, kurum kültürü gelişiminin en az dijital pazarlama araçları kadar önemli olduğuna da işaret ediyor. Araştırmada kurum kültürünün ve insan faktörünün dijital pazarlama üzerindeki yüksek etkisi ortaya koyuluyor. Araştırma, veriye dayalı ileri teknolojilerin kullanımının dört ila altı haftada etki ettiğini gösteriyor. Reklâm verenler bu sayede hedef kitlelerine dokunan aksi yonlarını yüzde 50 oranında arttırabiliyorlar. Bu artış, işlem başına maliyette yüzde 44 oranında tasarruf ve reklâm harcamalarından elde edilen gelirde yüzde 33’e varan artış avantajı sunuyor.

Dijital pazarlama ana strateji oldu

Şİrketler için dijital pazarlamanın artık alternatif değil ana strateji olduğuna dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Bu alanda yeterince uzmanlaşmak, farklı satış kanalları hakkında bilgi sahibi olmak ve yetkinlik alanını geliştirmek, ciddî ve derin bir bilgi birikimi gerektiriyor. Dijital pazarlamada başarılı stratejiler oluşturmak isteyen şirketler, kurum kültürlerine yatırım yaparken bu alanda yetkin insan kaynaklarına ulaşmak ve mevcut pazarlama takımına yeni yetenekler kazandırmak için çaba harcıyor. Yetişmiş insan kaynağı, şirketlere yüzde 20’lere varan ek kazançlar sağlıyor. Maliyetlerde ise yüzde 30’lara varan bir tasarruf sağlanabiliyor” dedi.

Yalova - Recep Bozdağ