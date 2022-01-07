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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Dış borç 2.4 trilyon lira arttı

07 Ocak 2022, Cuma 18:23
KARAR GAZETESİ YAZARI İBRAHİM KAHVECİ, “SADECE 453 MİLYAR DOLAR DIŞ BORCUN TL KARŞILIĞI MALİYETİ SON 4 AYDA 2,4 TRİLYON LİRA ARTIŞ GÖSTERDİ. HAZİNE GARANTİLİ MÜTEAHHİTLERE ÖDEYECEĞİMİZ PARA DA SADECE SON 4 AYDA 830 MİLYAR LİRA FAZLALAŞTI” DEDİ.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci ekonomiye ilişkin olarak köşesinde “Bugün bir ekonomi modeli uyguluyoruz adı altında ülkemizi maalesef gittikçe daha kötü günlere taşıyoruz. Şu anda Avrupa’dan talep geldiği için ihracat ile ayaktayız. Orası sekteye uğrar ise hepten kara günler bizi bekler” diye yazdı. 

Dövizdeki yükselişin hem maliyet hem stok kısmında sıkıntılara yol açtığına işaret eden Kahveci “Sadece 453 milyar dolar dış borcun TL karşılığı maliyeti son 4 ayda 2,4 trilyon lira artış gösterdi. Hazine garantili müteahhitlere ödeyeceğimiz para da sadece son 4 ayda 830 milyar lira fazlalaştı.” dedi.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin MÜSİAD’la gerçekleştirdiği toplantıya da değindi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın yeni ekonomi modeline ilişkin olumlu görüşlerine karşı, MÜSİAD’ın sameks endeksindeki düşüşü örnek gösteren Kahveci şöyle konuştu:

MÜSİAD model gayet iyi diyor...

“Ağustos ayından sonra ilk kez eşik değerin altına düştü. 4 ayın en düşük değeri... Ama MÜSİAD Başkanı “Model gayet iyi, her şey güzel” diyor. Tıpkı Hazine ve Maliye Bakanı’nın 20 Aralık günü için söylediği gibi. “Biz döviz satmadık, Cumhurbaşkanımız bir konuştu, herkes döviz sattı....” gibi bir şeyler söyledi. Doları 18 liradan 11 liraya düşürecek dövizi Millet satmış diyor. İyi ama ne kendisine bağlı BDDK verileri, ne de Merkez Bankası verileri bunu doğrulamıyor. Hatta 21-22 Aralık günleri Milletin bankalardaki yabancı para mevduatları 1,8 milyar dolar artış bile göstermiş. Olsun... Rakamlar ne ki... Biz söylüyorsak ona inanın durumu mu var?”

Haber Merkezi

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