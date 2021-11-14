Dolar 10 yılda 6’ya katlandı

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, ANKA Haber Ajansı’na dolar kurunun 10 liraya yükselmesini değerlendirdi.

Dinç, “Bundan 10 sene öncesine bakarsak, dolar kurunun, bundan tam 10 sene önce kasımın 11’inde 12’sinde 1,77 lira olduğunu hatırlıyorum, yaklaşık 6-7 katına çıkmış vaziyette. Bu bir kriz değilmiş gibi görülebilir bir taraftan. Çünkü 94 ile karşılaştırdığımızda pek çok insan hatırlayacaktır. Dolar bir günde iki buçuk katına çıkmıştı. 2001 yılında ise yaklaşık iki katına çıkmıştı. Şimdi ise baktığımızda daha uzun bir süreci kapsayan, ama katlamanın daha üst perdeden gerçekleştiği bir durum ile karşı karşıya kalmış olduk. Merkez Bankası Başkanları’nın sık sık değiştirildiği, son Merkez Bankası Başkanı, bundan önceki Merkez Bankası Başkanı, sadece 4 ay görev yapabildi” ifadelerini kullandı.