Dolar 14'ü aştı

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru devam eden yükselişlerle 14 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Euro/TL ise 15,80'lerde seyrediyor. Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu. NTV

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