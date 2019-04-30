Dolar 7 lirayı görür

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 12 ay içerisinde Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değerinin 7 seviyesine çıkacağını söyledi.

Dolar/TL kuru, son olarak Ağustos 2018’de 6,90’ı aşmıştı Uluslar arası yatırım bankası Goldman Sachs’ın cuma günü yatırımcılarla paylaştığı notuna göre Türk Lirası, 12 aylık bir süre içerisinde yüzde 15 değer kaybederek, dolar karşısında tarihinin en büyük kaybını yaşayabilir. Banka’nın döviz kuru stratejisti Zach Pandl imzasıyla yayınlanan notta enflasyon tahmini yıl sonu için yüzde 14’ün üzerinde açıklanırken, Türk Lirası’nın dolar karşısında üç ayda 6,25, altı ayda 6,50 ve 12 ayda 7 lira seviyesini göreceği ifade edildi. Independent Türkçe’den Gökçen Tuncer’in haberine göre Goldman Sachs, faiz oranlarını değiştirmeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), bir önceki açıklama metninde yer alan “İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ibaresini kaldırmasını “TL’ye daha fazla değer kaybettirebilir” şeklinde yorumladı.

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