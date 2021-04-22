Dolar 8.37’yi gördü

Döviz dün güne yükselişle başladı.

Dolar 8,36’ya tırmanırken euro ise 10 TL’yi aştı. Türk Lirası (TL) dolar karşısında dün güne değer kaybederek başladı. Geçen haftayı 8,08 seviyesinden kapatan dolar/TL paritesi haftanın ilk üç gününde kademeli olarak artış kaydetmişti. Dün ise doların ateşi arttı. İşlem günü içerisinde dolar en yüksek seviye olarak 8,369’ye kadar ulaştı. Günün en düşük seviyesi ise 8,1672 olarak kaydedildi. Dolardaki artış yüzde 1,30 oldu. Euro da günün ilk saatlerinde 10 TL’nin üzerine çıktı. euro/TL paritesinde günün en yüksek seviyesi 10,0816 olarak kaydedilirken en düşük seviye 8,8213 oldu. İstanbul - anka

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