Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı

Dövizdeki hareketlilik sürüyor.

Türk lirası, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Diken’in haberine göre, Erdoğan’ın iki yıl 10 aylık başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse iki katı fiyatta. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmi olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde, dolar/TL 4,5, avro/TL ise 5,3 seviyelerinde işlem görüyordu. Bugün itibariyle dolar 8,70’in üstünde, avro ise 10,55’e kadar ulaştı.