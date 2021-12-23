Dolar düşmeye devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor.

Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 12,45'e kadar çekildi. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yurt içinde izlenecek gündem maddeleri olacak. Yurt dışında ABD'den gelecek veriler öne çıkıyor. NTV

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