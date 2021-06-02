Dolar / TL kuru tarihi rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti.

Erdoğan, dün akşam TRT'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmalarında, dış siyasete kadar birçok konuya değinen Cumhurbaşkanının faiz açıklaması sonrası ise Dolar\TL kuru rekor kırdı.

8,58 barajını aşan dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek, 8,82 liraya kadar yükseldi. Sabah saatlerinde ise 8,63 seviyesinde seyretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın açıklamalarının, "Merkez Bankasının bağımsızlığının kalmadığı" yönünde algılandığı ve bunun dövizdeki fiyatlamada başlıca etken olduğu belirtiliyor.

Euro da tarihi seviyede

Öte yandan euro da Türk lirası karşısında tarihi rekorunu kırdı. Söz konusu konuşma sonrası 1 euro 10,74 lirayı gördü.