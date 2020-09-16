Dolar yükselmeye devam ediyor

Sabah saatlerinde 7.47-7.48 bandında dengelenen dolar/TL, gün içerisinde 7.5074 ile tarihi zirveyi yeniledi.

Küresel piyasalar, Çin ve ABD'de açıklanan olumlu ekonomik verilerden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 7,47-7,48 bandında dengelenen dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte hafif yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Ardından gün içerisinde 7.5074 ile tarihi zirveyi yenileyen kur, şu dakikalarda 7.5015 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de, 8.89'un üzerinde işlem görüyor

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