‘Döviz krizi yaşanma ihtimali yüzde 71’

Türk Lirası’ndaki ve Arjantin pesosundaki değer kaybını değerlendiren Yevgeniya Sleptsiova başkanlığındaki Oxford Economics’ten uzmanlar, Türkiye ve Arjantin’de önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 71 ihtimalle döviz krizi yaşanacağını belirtti.

Oxford Economics’in değerlendirmelerine yer veren Financial Times haberine göre Türkiye ve Arjantin’deki ekonomik riskler devam ediyor ve bu, dövizde yeni bir dalgalanmaya, bankacılık sektöründe krizlere yol açabilir.

Türk hükümetinin daha düşük büyüme temposu istememesi, Merkez Bankası’nın sarsılan otoritesi ve bütçe harcamalarındaki şeffaf olmayan tutum nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcıların güveninin ciddî şekilde sarsıldığını yazan Financial Times, bu durumun TL’ye gelecekte olumsuz yansıyabileceğinin altını çizdi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini doldurmak için kısa vadeli dolar alımlarına başladığı yönündeki haberlerin yatırımcılar üzerindeki etkisinin sürdüğünü kaydeden Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki seçim sonuçlarını tartışmaya açması göz önüne alındığında, TL’de yeni, keskin bir düşüş için çok sebep bulunduğunu belirtti. Bu yıl TL’de yüzde 14, pesoda da yüzde 17 düşüş yaşandığını hatırlatan gazete, bu para birimlerinin ne kadar düşebileceğinin merak konusu olduğunu ifade etti.