Döviz mevduatı 20 milyar dolar arttı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar arttığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarının AKP tarafından YSK’ya taşınması ardından başlayan siyasî gerilim ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türk Lirası’ndan dolara ‘kaçış’ sürüyor. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar büyüdüğünü açıkladı. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Maraş’ta düzenlenen Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı’na katıldı.

Son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar büyüdüğünü açıklayan Turagay, “Daralan bir iç talep var. Daralan bu iç talebi dışarıdaki taleple ihracata yönelterek; üretimimizle, sanayimizi en üst nokta kapasite kullanmaya zorlamak, bir şekilde ihracatın getirdiği avantajları kullanmak durumundayız. Maalesef sürekli bir kriz pompalaması var, bu, insanların dövize geçmelerine neden oluyor. Bunlara aldanmayın. Bunlara bazen sanayicilerimiz de aldanıyor. Yaklaşık son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarındaki artış 20 milyar dolarları buldu. Bu yanlış. Türk Lirası ortada. Siz dövize geçtiğiniz zaman, yarın bir gün kriz olduğunda bu krizden olumsuz etkilenecek olan bizleriz. Kısa dönemde ‘dolar arttı dövizden para kazandım’ demek kadar yanlış bir düşünce olamaz.” diye konuştu.

‘Etkilenecek olan bizleriz’

Son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarında 20 milyar dolar civarında artış olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bu duruma, “Dolar arttı dövizden para kazandım’ demek kadar yanlış bir düşünce olamaz” diye konuştu. Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı”nda konuşan Turagay, “Yaklaşık son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarındaki artış 20 milyar dolarları buldu. Bu yanlış. Türk Lirası ortada. Siz dövize geçtiğiniz zaman, yarın bir gün kriz olduğunda bu krizden olumsuz etkilenecek olan bizleriz. Kısa dönemde ‘dolar arttı dövizden para kazandım’ demek kadar yanlış bir düşünce olamaz. Bu ülke bizim.”