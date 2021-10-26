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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Döviz talebini azaltma hesapları

26 Ekim 2021, Salı 18:00
Ekonomi yönetiminin seçim öncesinde piyasadaki çalkantıyı yatıştırıp piyasaya istikrar kazandırmaya yönelik, döviz piyasasına etki eden faktörlerle ilgili kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Bazı kurumsal firma sahipleri ve yöneticiler ile temaslar planlandığı; bu görüşmelerde 2022 ve 2023 yıllarındaki döviz borcu ödemelerini gerekirse ilave maliyete katlanarak yapılandırmalarının isteneceği söyleniyor.

T24’ün haberine göre, bununla, olası seçim yılları olan 2022 ve 2023 döviz talebinin olduğunca azaltılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Ankara’da konuşulanlara göre planın bir başka ayağı, büyük ve kurumsal firmaların yurtdışına döviz transferlerine ilişkin detaylı bir takip mekanizması kurulması… Bunun, geçmişte bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinde uygulanan türden, somut ticari işlemlerle ilgili ödemeler ve kredi geri ödemeleri dışında kaynak çıkışına izin vermemek ya da en azından zorlaştırmaya yönelik bir model olabileceği yorumu yapılıyor.

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