Döviz talebini MB yükseltiyor

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, dolar kurunun 15,30’lu seviyelere gelmesinin nedenlerini yazdı.

Özatay, dünya gazetesindeki yazısında doların yükselmesinin Fed’in faiz artışı, Rusya-Ukrayna savaşı veya enerji ithalatındaki maliyet artışlarına bağlanamayacağını ifade ederek şöyle dedi: “Son zamanlarda açıklanan bazı kararlar döviz işlemlerinin bir yandan giderek kontrol altına alınmaya çalışıldığı diğer yandan bankalara ve onlardan da Merkez Bankası’na -ne olursa olsun- biraz daha döviz gelsin amacıyla hareket edildiği izlemi veriyor. Üstelik bu kararlar bir paket olarak –tutarlı bir bütün olarak ve tek seferde- açıklanmıyor. ‘Şu gün şu, bugün de bu’ şeklinde açıklanan kararlar belirttiğim izlenimi daha da güçlendiriyor.”

Haber Merkezi