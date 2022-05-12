Döviz talebini MB yükseltiyor

12 Mayıs 2022, Perşembe 20:30
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, dolar kurunun 15,30’lu seviyelere gelmesinin nedenlerini yazdı.
Özatay, dünya gazetesindeki yazısında doların yükselmesinin Fed’in faiz artışı, Rusya-Ukrayna savaşı veya enerji ithalatındaki maliyet artışlarına bağlanamayacağını ifade ederek şöyle dedi: “Son zamanlarda açıklanan bazı kararlar döviz işlemlerinin bir yandan giderek kontrol altına alınmaya çalışıldığı diğer yandan bankalara ve onlardan da Merkez Bankası’na -ne olursa olsun- biraz daha döviz gelsin amacıyla hareket edildiği izlemi veriyor. Üstelik bu kararlar bir paket olarak –tutarlı bir bütün olarak ve tek seferde- açıklanmıyor. ‘Şu gün şu, bugün de bu’ şeklinde açıklanan kararlar belirttiğim izlenimi daha da güçlendiriyor.”
Haber Merkezi
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