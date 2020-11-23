Döviz ve altın yeniden tırmanışta

Küresel piyasalar, korona virüse (Covid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentilerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

İç piyasada ise faizin yüzde 15’e çıkarılmasının ardından geçen hafta 7,51 liraya kadar gerileyen dolar yeni haftaya yaklaşık yüzde 1 prim yaparak başladı. Dolar 7,69 liradan el değiştiriyor. Döviz kurları ve altın haftaya yukarı yönlü başladı. Dün, İstanbul serbest piyasada dolar 7,69, euro ise 9,13 liradan açılış yaptı. Cuma günü dolar 7,63, euro 9,08 liradan haftayı kapatmıştı. Yüzde 0,70 prim yapan gram altın 462, çeyrek altın 759 liradan satılıyor. Altının onsu 1874 dolar... PİYASALAR AŞIYA ODAKLANDI Pfizer ve Biontech’in, Covid-19’a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık’ta başlayabileceği açıklaması piyasalarda iyimserliği artırırken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirler, iyimserliği törpülüyor. Avrupa’da birçok ülke tedbirleri artırırken, ABD’de eyalet bazında önlemler dikkati çekti. Asya tarafında ise Japonya’nın artan vaka sayıları nedeniyle turizm konusunda alabileceği tedbirler gündeme geldi.

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.