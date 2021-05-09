'Dükkânlar bayram öncesi açılsın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların iş yerlerinin Ramazan Bayramı’na iki gün kala açılmasını talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkârların tam kapanma nedeniyle bayrama buruk girdiklerini bildirdi. Palandöken, şunları kaydetti: “Bir yılı aşkın süredir Kovid-19’un getirdiği zorluklara göğüs geren esnaf ve sanatkârlar bayrama son iki gün kala açılmalı. Vatandaşlarımız çocuklarına bayramlık almak için internet alış verişine mecbur bırakılarak fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Oysa mahalle aralarında faaliyet gösteren konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafımız ile berber ve kuaför esnafımıza bayram öncesi iki günlük açılma imkânı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alış verişi yapılan çocukların yüzü güler. İnternet firmalarıyla rekabet etme gücü olmayan küçük esnafımıza yapılacak bu jest sayesinde bayram öncesi siftah yapılmış olur. Esnafımız en azından bayramda çocuklarına cep harçlığı verebilir.”

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