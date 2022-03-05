Dünyada buğday endişesi

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali ile buğday fiyatlarında başlayan artış dizginlenemiyor.

Dünyanın buğday ihracatının yüzde 30’unu elinde tutan bu iki ülkedeki savaş sebebiyle açlık ve kıtlık yaşanmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Rusya‘nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş sebebiyle dünya genelinde açlığın artmasından endişe duyuyor. Teşkilatın Almanya, Avusturya ve Lichtenstein Genel Müdürü Martin Frick, Rusya ve Ukrayna’nın dünyanın önde gelen buğday ihcaratçıları olduğunu ve bu sebeple Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile buğday fiyatlarının küresel çapta hızlı biçimde arttığını dile getirdi.

Buğday fiyatları Avrupa’da son iki sene zarfında neredeyse ikiye katlanarak tonu önce 390,75 euro olmuştu. Bugün de yüzde 10 artışla 418,74 Euro’ya yükseldiği bildirildi. Buğday ihtiyacının yüzde 70’ini Rusya, yüzde 15’ini de Ukrayna’dan karşılayan Türkiye’de de son günlerde buğday sıkıntısı yaşanabileceğine dair endişe hakim.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Rusya‘nın Ukrayna’ya olan işgal girişimi sebebiyle bütün dünyaya açlığın ve kıtlığın gelmesinden endişe ediyor. Savaş sebebiyle Türkiye’nin kendi ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı ise merak konusu.