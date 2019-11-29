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29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar

29 Kasım 2019, Cuma 00:03
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Faizler düştü, piyasalar hareketlendi, fakat bankalar bunun acısını her geçen ay farklı bir kaleme işlem ücreti getirerek çıkarıyor. “dedi.

Bankaların faiz düşüşlerinin ardından kendilerine yeni ek gelir yolları aradığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Faizler düştü, piyasalar hareketlendi fakat bankalar bunun acısını her geçen ay farklı bir kaleme işlem ücreti getirerek çıkarıyor. ATM’den limit üzerine para çekmeye de işlem ücreti getiren bankalar artık nereden para keseceğini şaşırdı. Bu durum piyasadaki nakit akışını sekteye uğratır” dedi.

A’dan Z’ye her bankacılık işleminden para kesildiğini hatırlatan Palandöken, “Bankalar son dönemde faizlerin düşmesindeki açığı kapatmak için kendilerine yeni gelir kapıları açmaya çalışıyor, fakat bankada, ATM’de ya da telefonda fark etmeksizin her bir basit işlemde bu kadar çok kalemde ücret alınması yanlış. POS komisyon oranlarına da aynı şekilde zam getirilmişti. Her yıl artan ve artık fahiş seviyelere çıkan havale, EFT ücretleri gibi birçok kalemde bankacılık işlemine ekstra para ödeniyor. Bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM’den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alacak. Bu durum piyasadaki nakit akışını da yavaşlatır. Vatandaş da esnaf da bankalardan artık korkar oldu. Faizler düştü diye bunun acısı banka müşterilerinden çıkarılmamalı. Kredi ve faizlerden zaten her ay yüksek oranlarda kar ederlerken yeni yeni kalemlerden ücret almayı bırakmalılar.”diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

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