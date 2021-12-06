Düşük faiz halka yansımadı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15’e düşürdü ancak düşük faiz vatandaşların ödediği gecikme faizlerine etki etmedi.

T24’ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayında başladığı faiz indirim süreciyle toplamda 400 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 19’dan 15’e çekti. Faiz indiriminde amaç bir yandan ticari kredi faizlerini indirip ekonomiyi canlandırmak diğer yandan yüksek faizin gelir dağılımı bozmasını engellemek olarak dile getiriliyor. Faiz oranları vatandaşların bankalardan aldığı faiz olan mevduat faizi dışında yansıdığı alan sınırlı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre faiz indirimi kendisini en iyi mevduat faizlerinde gösterdi. Kredi kartı gecikmesi, vergi ödemelerinde gecikme faizi gibi faiz türlerinde ise yüksek faizler hala devam ediyor. Bu tür faizlerde oranlar yüzde 60’a kadar çıkıyor.

Kredi kartı gecikme faizi yüzde 25

Vatandaşların kredi kartı gecikme faizi de yapılan faiz indirimlerinden etkilenmedi. Kredi kartı gecikme faizi aylık yüzde 2.20 ve yıllık yüzde 25.20 olarak devam ediyor. Ayrıca, başta vergi ödemelerinde gecikme zammı ve devletin diğer bütün alacaklarına yürüttüğü temerrüt faizi sırasıyla yüzde 19.2 ve 18.25 düzeyinde. Merkez’in faizinin yaklaşık 4 puan üstünde. Trafik cezası gibi cezaların ödenmemesi durumunda ise aylık yüzde 5, yıllık yüzde 60 faiz ile karşı karşıya kalınabiliyor.

Ekonomi Servisi