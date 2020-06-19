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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

e-ticarette ‘güven damgası’ dönemi

19 Haziran 2020, Cuma 14:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alış veriş yapmalarına imkân sağlayan “güven damgası” sistemine yeni e-ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın döneminde e-ticaretin öneminin bütün dünyada görüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu: “e-Ticaretin bu kadar genişlemesi, faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır. Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de taraflar arasındaki sözleşme şartları iyi çok işlenmeli, malın ayıpsız teslimi, teslim şekilleri ve ödeme şartlarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tanımlanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık doğmasın.” Pekcan, güven damgası sisteminin de bu çerçevede çok önemli olduğuna işaret ederek, tüketicilerin haklarının korunması, yanlış bilgilendirilmemesi için gerekli altyapının sağlanması gerektiğini bildirdi. Güven damgası elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi, gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesini amaçlıyor. Güven damgasına sahip e-ticaret sitelerinde “TR-GO” logosu yer alıyor. 

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