Edirne esnafı komşuyla ayakta

Edirne Esnaf ve SanatkÂrları Odalar Birliği Başkanı Kemal Cingöz Edİrne esnafını, ayakta tutan Bulgar vatandaşlarına karşı esnafı uyararak, “Geliyorlar diye fiyatları şişirmeyin” şeklinde konuştu.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odalar Birliği (EDOSOB) Başkanı Kemal Cingöz Edirne esnafını, “Esnafın ekonomisinin yüzde 80’ini ayakta tutan Bulgar vatandaşlar. Edirne esnafının bunun kıymetini bilmesi lâzım. Geliyorlar diye fiyatları arttırmamaları lâzım. Zarar etmesinler, ama aşırı kar gütmeden dolayı fiyatları şişirirlerse yarın öbür gün Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar başka yere giderler, gitmesini de bilirler” diye uyardı. Türk lirasının değer kaybetmesi ile Edirne’ye gelen çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, ihtiyaçlarının neredeyse tamamını Edirne’den karşılıyor. Konu hakkında konuşan Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği (EDOSOB) Başkanı Kemal Cingöz; Bulgaristan’dan gelen vatandaşların Edirne esnafının ekonomisine katkısı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Esnafın ekonomisinin yüzde 80’ini ayakta tutan Bulgar vatandaşlar. Edirne esnafının bunun kıymetini bilmesi lâzım. Geliyorlar diye fiyatları arttırmamaları lâzım. Zarar etmesinler ama aşırı kar gütmeden dolayı fiyatları şişirirlerse yarın öbür gün Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar başka yere giderler, gitmesini de bilirler.”

TL İKİNCİ PARA KONUMUNA DÜŞMÜŞ

Fiyat etiketleri üzerinde sadece rakamların yazdığını, bunun da yabancıları aldattığının sorulması üzerine Cingöz, şu cevabı verdi:“O yüzden fiyat etiketlerinde Leva mı, TL mi, başka para birimi mi; belirtilmesi gerekiyor. Aslında yazan fiyat etiketi TL’dir. Çünkü Türkiye’de yaşıyoruz. Fiyat tabelalarına ‘TL’ işareti konulmalıdır. Bunun girdi maliyetleri dolarla artıyorsa ona göre Türk lirası ile esnaf etiket asmalı. Ama ne gariptir ki, TL ikinci para konumuna düşmüş. Bankalarda mevduatlara bakıldığında yüzde 58 yabancı para birimi, yüzde 42 Türk lirası”

Edirne - anka