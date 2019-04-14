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Egzoz ölçümünde yeni dönem

14 Nisan 2019, Pazar 12:14
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçlar durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespiti uygulaması, pilot olarak Ankara'da gerçekleşecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, motorlu taşıt kirliliğini en aza indirerek bu tahribatı ortadan kaldırmak için Bakanlıkça egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanmasının, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi"ni kurduklarını anlattı.

Kanunla araçların üretimi sırasında araca monte edilen egzoz gazı kirliliğini ve gürültüyü azaltan sistemlerin, araçta takılı ve çalışır durumda bulunmasının önem arz ettiğini dile getiren Kurum, bu konuda gerekli düzenleme yapılarak araçların üretiminde kullanılan teknolojinin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Kurum, araçta bu sistem bulunmaz veya çalışmaz ise araç sahiplerinin idari yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayarak, bu sistemle ölçümler elektronik ortamda yapılırken ölçümlere müdahale eden ve kurallara uygun ölçüm yapmayanların anında tespit edilebildiğine dikkati çekti.

"Sistem çalışmalara rehberlik edecek"

"Egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemi ile elde edilen veriler, ülkemizde motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara rehberlik edecek." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan araçların ölçümlerini teknik usul ve esaslara uygun yapmayan istasyon sahipleri ve personeli için ağır yaptırımlar getirilmiş olup, istasyonun kapatılması ve personelin başka bir istasyonda çalışmasının engellenmesi yanında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde ölçüm yapanlar, sahtecilik gibi uygulama yapanlar için de diğer yasalardaki yaptırımlara ilave olarak idari para cezası uygulanacak."

"Yılda 20 milyon gibi bir kağıt gideri olduğu tahmin ediliyor"

Kurum, pul ve ruhsat kaldırılarak sistemin kuruluşu aşamasında araç sahiplerine belge verildiğine de değinerek, şunları söyledi:

"Bu belge için yaklaşık yılda 20 milyon gibi bir kağıt gideri olduğu tahmin ediliyor. Ancak Bakanlığımız kağıt kullanımını azaltmak için, bu belgeyi kaldırarak vatandaşlar araçlarına ait ölçümleri e-devlet üzerinden görebilecek, denetimciler sistem kayıtları üzerinden sorgulama yapabileceklerdir. TÜVTÜRK muayene istasyonları da sisteme bağlanarak muayene sırasında araç sahiplerinden herhangi bir belge talep etmeyecekler."

"Sistem, pilot olarak Ankara'da gerçekleştirilecek"

Araç sorgulamalarından kaynaklanan gecikmelerin önlenmesi maksadıyla, araç sahiplerinin en yakın veya istedikleri istasyondan randevu alarak kısa sürede ölçümü tamamlamaları için altyapı tesisinin sağlandığını vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonrası için egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçların durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespitine yönelik uygulama, bu yıl pilot olarak Ankara'da gerçekleşecek. Böylece il müdürlüğüne ait egzoz gazı emisyon ölçüm aracına monte edilen sistemle, entegre 'Plaka Tanıma Sistemi kurulacak. Tutanakların doğrudan sistemden elektronik ortamdan alınması sağlanacak."

Bakan Kurum, vatandaşların egzoz gazı emisyon ölçümlerini geciktirmeden yaptırmalarının hem çevreyi korumak hem de para cezalarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıdığının altını çizdi.

"7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezleri"

Sistemin kesintisiz ve sağlıklı çalışması için 7 gün 24 saat hizmet verecek çağrı merkezlerinin kurulduğunu belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İstasyon sahiplerinin, döner sermaye ücretlerini e-devlet üzerinden kredi kartı veya banka hesabından ödemeleri sağlayan entegrasyon gerçekleştirildi. İstasyonlara standart getirildi, bütün istasyonlarda sistem aynileştirildi. Denetimler için etkili ve çabuk denetime uygun tutanaklar geliştirildi, istasyonlar için standart tabelalar geliştirildi.

İl müdürlüğümüz personeline eğitim verildi, il müdürlüklerinde ölçüm ve denetim araçları sistemle uyumlu hale getirildi. İl müdürlüğü araçlarına ölçüm cihazı ve kameralar yerleştirilerek denetimler ve istasyon bulunmayan illerde veya ölçüm cihazı bulunmayan sistem dışı kurumların araçlarının ölçümüne hazır hale getirildi."

AA

Etiketler: kurum, egzoz
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